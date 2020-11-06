Лукашенко принял участие в открытии линии минского метро

Новая линия подземной магистрали в белорусской столице, убежден Александр Лукашенко, "качественно изменит жизнь города - придаст ему больше динамики и комфорта". Президент принял участие 6 ноября в торжественной церемонии открытия очередной линии минского метро от станции "Ковальская Слобода" до "Юбилейной площади", передает его пресс-служба.

Кстати, это уже третья подземная ветка, перовая очередь которой состоит из четырех станций: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь". Глава государства спустился на станцию, пройдя через турникеты по электронной карточке, которую ему передали сотрудники метрополитена. "Сегодня у нас в стране обычный будничный день, но благодаря вам - праздничное настроение", - обратился к собравшимся Лукашенко.

Как рассказал президенту мэр города Владимир Кухарев, следующий этап - строительство новых станций в слуцком направлении. А в 2023-2024 годах строительство развернется в сторону микрорайона Зеленый Луг. Учитывая, что в перспективе будет застраиваться и север двухмиллионного мегаполиса, где появится "умный город", Лукашенко предложил сделать небольшое ответвление и в эту сторону. Кроме того, по его мнению, в перспективе необходимо продолжить синюю ветку метрополитена в сторону районного центра Смолевичи, который расположен в 14 километрах от столицы.