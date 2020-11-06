Малышева рассказала, почему коронавирус не так страшен

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в своем Instagram объяснила, почему коронавирус не так страшен, как о нем думают.

Прежде всего врач напоминает, что у большинства людей заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом, протекает в легкой форме. И даже бессимптомно.

Смертность от COVID-19 упала в 3-4 раза по сравнению с началом пандемии. "Риски умереть в принципе низкие. Риск умереть в среднем у людей разного возраста - 0.04%. Это примерно столько же, сколько у сезонного гриппа", - отмечает Малышева. Она приводит такой пример: риск умереть от коронавируса в трудоспособном возрасте - от 6 до 249 случаев на миллион. "То есть меньше, чем риск умереть от удара молнии", - считает врач.

Дети практически не умирают от коронавируса. А вот обычный сезонный грипп убивает в пять раз больше детей.

"Открытие школ не привело к вспышкам этой инфекции. Дети, которые ходят в школы и детские сады инфицируются в 4 раза меньше, чем те дети, которые сидят в изоляции", - добавляет доктор.

"Риск реинфицированния очень низкий", - подчеркивает Елена Малышева. По ее информации, сегодня в мире зарегистрировано только 24 случая повторного заражения из 49 миллионов людей, у которых вирус был обнаружен.