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06.11.2020 17:34
Рубрика: Общество

В Чехии грибник нашел в лесу меч возрастом 3300 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Чехии археологи начали подготовку к проведению раскопок в лесу, где грибник случайно обнаружил крайне редкий артефакт бронзового века - меч возрастом около 3300 лет.

Фото: Агентство по охране культурного наследия РД
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Как сообщает Radio Prague International, известие о находке очень взволновало местных археологов. Артефакт они получили от местного жителя по имени Роман Новак, который нашел его в лесу близ городка Есеницко, Северная Моравия.

Уточняется, что мужчина собирал грибы недалеко от своего дома. В ходе "тихой охоты" он и наткнулся на крайне редкий артефакт. Это оказался меч, возраст которого эксперты оценили примерно в 3300 лет.

"Как только прошел дождь, я пошел собирать грибы, - рассказал Роман Новак. - По дороге я увидел кусок металла, торчащий из камней. Я пнул его ногой и понял, что это был клинок, часть меча. Затем я покопал еще немного и нашел бронзовый топор".

Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа
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Новак немедленно связался с археологами. Они провели несколько испытаний и определили, что и меч, и топор датируются примерно 1300 годом до нашей эры. Они напоминают оружие, которое использовалось в то время в основном на территории современной Северной Германии.

"У этого меча - восьмиугольная рукоять, - говорит Иржи Ючелка, руководитель отдела археологии Силезского музея. - Это всего лишь второй меч такого типа, который был когда-либо найден в этих местах".

Эксперты признались, что были удивлены находкой грибника. Район современного города Есеницко в период времени, к которому относится найденное оружие, был малонаселенным. Но анализ клинка показал, что он был местным.

Также археологи подчеркивают, что в то время меч был крайне дорогим товаром в этой части Европы. Технология изготовления бронзового оружия значительно отличалась от ковки железных мечей более позднего периода. Бронзовые мечи изготавливались так: металл расплавляли до жидкого состояния, а затем заливали его в специально подготовленную форму.

Фото: University of South Florida
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"Меч из Есеницко - не лучший пример этого метода, - считает Иржи Ючелка. - Мастер явно старался изо всех сил, но качество на самом деле было довольно низким. Рентгеновские исследования показывают, что внутри этого оружия имеется много маленьких пузырей. Это говорит о том, что меч не использовался в бою, а имел символическое значение".

Теперь археологи готовятся провести полноценные раскопки на месте, где были найдены меч и топор. Возможно, им удастся найти и другие артефакты. Сам меч будет подвергнут дополнительному анализу, после чего его поочередно выставят на обозрение в Этнографическом музее Есеницко и Силезском музее.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Европа Чехия

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