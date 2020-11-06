Медведев отметил умение Жванецкого никогда не фальшивить

Заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев высказал слова сочувствия и поддержки родным, близким и коллегам Михаила Жванецкого.

- Мастер острого слова, Михаил Михайлович в совершенстве владел искусством перевоплощения и всегда мудро подмечал едва уловимые моменты нашей жизни. Чтобы выразить главное, ему было достаточно нескольких точных и лаконичных предложений, за которыми стояли огромный литературный талант и жизненный опыт, - подчеркнул он.

Строки фельетонов, монологов и экспромтов Жванецкого, по словам Медведева, стали настоящей энциклопедией крылатых фраз и сильно изменили привычные представления о сатире. Его творчество знают и цитируют наизусть все поколения читателей и зрителей в нашей стране. Личные встречи с писателем запомнились замглавы Совбеза особым обаянием артиста, тонкой иронией, умением быть предельно откровенным и никогда не фальшивить.

- Михаил Михайлович Жванецкий навсегда останется с нами в своих произведениях, - отметил Дмитрий Медведев.