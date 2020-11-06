Международный исторический квест "За пределами" пройдет онлайн

Можно с сожалением констатировать, что в последнее время во всем мире, и в частности на Балканах - в одном из наиболее пострадавших от преступлений нацизма регионе, отчетливо обозначилась тенденция необоснованного пересмотра причин, итогов и последствий Второй мировой войны, а также распространения человеконенавистнической идеологии различного толка. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал представитель Русской гуманитарной миссии в Боснии и Герцеговине Илья Тяпков.

Он также проинформировал о том, что добровольческое движение "Волонтеры Победы" в партнерстве с более чем тридцатью крупными общественными организациями в России и за рубежом, среди которых и Русская гуманитарная миссия, инициировало проведение Международного исторического квеста "За пределами", посвященного событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу. "Это детально продуманная история в онлайн-формате, которая основана на архивных документах и реальных воспоминаниях ветеранов, будет доступна на 4 языках", - подчеркнул Тяпков.

По словам руководителя движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой, многие организации как в России, так и за рубежом объединились, чтобы создать эту игру. "Мы встречались с ветеранами и записывали их воспоминания, - отметила она. - Мы посещали музеи, посвященные Второй мировой войне, в разных странах, чтобы собрать как можно больше достоверной и полной информации. Мы снимали в Польше, США, Германии, Франции, Казахстане и других странах мира. Мы изучали архивные документы. Все объединились, чтобы рассказать о преступлениях нацистов с одной целью - чтобы это никогда не повторилось".

Организаторы столь значимого исторического мероприятия, намеченного на 21 ноября, сообщают, что, по легенде исторического квеста, участники возьмут на себя роль членов журналистского сообщества. Чтобы предотвратить информационную катастрофу, им предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, в режиме онлайн посетить музеи в разных точках мира, услышать показания очевидцев исторических событий, которые были собраны из разных уголков мира, и ознакомиться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса. Все желающие принять участие в игре 20 ноября могут зарегистрироваться на сайте VictoryGame.org.

"Русская гуманитарная миссия приглашает неравнодушную молодежь Боснии и Герцеговины и всех тех, кто помнит, что пренебрежение уроками истории угрожает благополучию всего человечества, принять участие в этом необычном мероприятии, - подчеркнул Тяпков. - Победители получат ценный приз - путешествие в один из городов России".