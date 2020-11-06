"Милан" потерпел первое поражение за 25 матчей, проиграв "Лиллю"

Итальянский "Милан" сенсационно проиграл на своем поле "Лиллю" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Французы забили три безответных мяча - 3:0.

В последний раз "Милан" проигрывал аж в марте, еще до пандемии коронавируса в домашней встрече с "Дженоа" (1:2). С тех пор у "красно-черных" в 24 поединках было 18 побед при шести ничьих.

И не сказать, что миланцы выпустили на матч с "Лиллем" неосновной состав: на поле с первых минут появились Франк Кессье, Саму Кастельехо и, самое главное, Златан Ибрагимович. Однако гости взяли три очка благодаря хет-трику Юсуфа Языджи.

В параллельной встрече группы "H" чешская "Спарта" разгромила на выезде "Селтик" (4:1). В турнирной таблице с семью очками лидирует "Лилль". Далее идут "Милан" (шесть очков), "Спарта" (три) и "Селтик" (одно).