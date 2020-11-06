Новости

Легойда оценил перспективы образовательных программ крупных корпораций 20:56
Минобороны сообщило о почти 3 500 военнослужащих с коронавирусом 20:51
Мишустин: Жванецкий заставлял задуматься, посмеяться над собой 20:44
Лечиться от коронавируса Авифавиром разрешили на дому 19:55
Президенты России и Аргентины обсудили вакцину от коронавируса 19:30
Власти американского штата Джорджия допустили пересчет голосов 19:15
Любимова: Энергия и трудолюбие Жванецкого до последнего дня дарили радость 18:54
Российским врачам рассказали, как лечат пациентов с COVID-19 в Швеции 18:48
Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Жванецкого 18:22
ВШЭ предлагает повысить налоги на "неиспользуемые миллионы" 18:16
Путин назвал Жванецкого Мастером с большой буквы 18:14
ГП добилась выплаты за неделю 77 млн стимулирующих рублей медикам 18:09
Медведев отметил умение Жванецкого никогда не фальшивить 18:04
Возраст, болезни: директор назвал причины смерти Михаила Жванецкого 18:03
Юрий Гальцев: Ушла эпоха мудрого юмора 18:01
Сулейманов стал автором самого красивого гола недели в Лиге чемпионов 17:53
У прилетевших на Кубу российских туристов выявили коронавирус 17:51
В Сахаре обнаружены сотни миллионов деревьев 17:50
Матвиенко: Жванецкий - мастер сатиры с тонким философским отношением к миру 17:47
Евросоюз ввел санкции против Лукашенко 17:46
Названы регионы, где жители чаще остальных болеют гриппом и ОРВИ 17:29
СМИ: Байден лидирует в Пенсильвании 17:27
Макей и Мезенцев обсудили интеграционное взаимодействие 16:57
Академик РАН рассказал о бесполезности перчаток для защиты от COVID-19 16:51
Суперсервис "Мое здоровье" запустят в виде мобильного приложения 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 20:51
Рубрика: Власть

Минобороны сообщило о почти 3 500 военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ обнародовало последние данные о военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией. Их количество в армии и на флоте превысило 14 200 человек. Эти сведения опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте министерства.

Как специалисты Минобороны помогают врачам в Курганской области

Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 122 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 55899 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 3 тысячи 496 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 2 178 таких пациента лежат в военных госпиталях. Пятьдесят изолированы по месту службы. Семнадцать человек находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 251 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - пятеро. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у шестнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

.В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали уже 9 860 заболевшим, 2 566 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус
Закон об "удаленке" планируется принять до конца ноября
Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
За сутки в России подтверждено 20 582 случая COVID-19 в 85 регионах
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части