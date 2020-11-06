Минстрой готовит уточнения новых норм по сейсмической опасности

Поправки в новые нормы о сейсмической опасности различных регионов РФ готовит Минстрой. Отдельные положения документа будут уточняться, сообщили "РГ" в ведомстве.

Летом вступил в силу свод правил, скорректировавший уровень сейсмической опасности для ряда городов и регионов. И если для 36 регионов степень опасность землетрясений была снижена, то для 15 (среди них, в частности, Калмыкия, Удмуртия, Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский края) балл был увеличен, еще в пяти регионах (Адыгея, Ленинградская, Новосибирская, Ростовская, Челябинская области) балл увеличен в большинстве населенных пунктов. "Изменение уровня сейсмической активности регионов приведет к тому, что потребуется проводить значительную корректировку проектной документации по ранее разработанным типовым, наиболее эффективным, проектам строительства социальных, инфраструктурных объектов и объектов жилищного строительства. Это повлечет дополнительные расходы бюджета и увеличит время реализации таких проектов. Для регионов и населенных пунктов, в которых уровень сейсмической опасности повышен, стоимость строительства увеличится", - отмечает президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Новый документ по запросу НОСТРОЙ оценил Российский экспертный совет МЧС России. Авторы заключения отмечают, что к ним поступает все возрастающее число замечаний по серьезным методическим просчетам новых карт сейсмического районирования от различных организаций и исследователей, в том числе соавторов этих карт. "Сейсмотектоническая основа просто подменяется картой активных разломов, хотя хорошо известно, что далеко не все активные разломы являются сейсмогенерирующими и способны порождать сильные землетрясения", - отмечается, в частности, в ответе. "Если повсеместное увеличение сейсмичности в Сибирском регионе и на Дальнем Востоке можно как-то допустить с позиции, что ее учет приведет к повышению безопасности населения, то снижение сейсмичности на 1-2 балла, отмеченное повсеместно на территории Республики Крым, Северного-Кавказа и Юга России при низком качестве проектирования и строительства наверняка приведет в обозримом будущем к проблемам, связанным с увеличением социальных, экономических и экологических рисков", - считают члены экспертного совета.

Ассоциация уже обратилась в Минстрой с просьбой об установлении переходного периода или о выпуске рекомендаций и разъяснений для региональных органов власти и застройщиков. Подобные обращения поступают и из регионов. По данным Союза строителей Алтайского края, новые нормы приведут к удорожанию строительства на 10-30%. Между тем в ответе Минстроя на обращение Союза говорится, что эти оценки завышены и, к примеру, повышение сейсмичности до 9 баллов по сравнению со строительством в несейсмостойком исполнении увеличивает стоимость строительства лишь на 10%. Кроме того, затраты на строительство более прочных зданий следует оценивать с учетом снижения затрат на восстановление строений после возможных землетрясений, говорится в документе.

"Возмущения застройщиков понятны, изменения в нормах, в основном, ужесточают и удорожают строительство, но они же обеспечивают надежность и безопасность этих зданий при сейсмическом воздействии", - отмечает руководитель управления архитектуры и конструирования Градостроительного института пространственного моделирования и развития "Гипрогорпроект" Евгений Акатов. По его мнению, изменения норм по сейсмике оправданны, так как наука не стоит на месте: уточняются расчётные коэффициенты, расчётные модели, конструктивные требования к зданиям, балльность населенных пунктов. "Задача ученых, проектировщиков, строителей - построить здание таким, чтобы при любой балльности землетрясения оно не разрушилось и могло быть пригодным для дальнейшей эксплуатации", - считает Акатов.

Пока проблема не стоит особенно остро, так как многие застройщики возводят проекты, утвержденные еще по старым правилам. "Проектная документация объектов, которые сегодня реализует компания, была получена до вступления новых СНиПов, поэтому работы не прекращались и ведутся в строгом соответствии с нормативами, действующими на данный момент", - говорит директор по строительству СК "ЮгСтройИмпериал" из Краснодарского края Станислав Николенко.

Сводом правил предусмотрено поэтапное уточнение сейсмичности конкретной стройплощадки, пояснили "РГ" в Минстрое. Сначала сейсмическая интенсивность назначается по картам общего сейсмического районирования. Она рассчитана с учетом, помимо прочего, вероятности землетрясений в ближайшие 50 лет. Затем, в ходе инженерных изысканий, сейсмическая интенсивность уточняется с учетом особенностей конкретного участка и объекта. Таким образом, новые карты не повышают и не понижают сейсмичность в отношении объектов капстроительства, подчеркивают в Минстрое.

Кроме того, проектная документация объекта, на которую выдан градостроительный план земельного участка в течение полутора лет до начала действия новых карт (то есть до 27 июня 2020 года), должна подготавливаться с учетом нормативной сейсмичности по прежнему варианту карт. "В настоящее время организована работа по внесению изменений в СП 14.13330.2018 в части уточнения отдельных положений указанного документа", - добавили в Минстрое.