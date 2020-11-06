Минтранс предложил обсудить проект госпрограммы "Дороги Беларуси"

Реконструкцию белорусских автомобильных дорог, являющихся участками трансъевропейских транспортных коридоров, а также международных маршрутов предусматривает проект государственной программы "Дороги Беларуси" на ближайшие пять лет. Он уже вынесен на общественное обсуждение, сообщили в Минтрансе РБ.

Кроме того, целью программы, уточнили эксперты ведомства, является улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на основе роста инвестиций в транспортную инфраструктуру для удовлетворения потребностей экономики и общества в транспортных связях.

В министерстве дали понять, что госпрограмма включает две подпрограммы - "Республиканские автомобильные дороги" и "Местные автомобильные дороги". Реконструкция затронет, в частности, такие направления, как М3 Минск - Витебск, М7/Е28 Минск - Ошмяны - граница Литвы (Каменный Лог), М8/Е95 граница России (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) на участке Орша - Витебск, Р23 Минск - Микашевичи на участке Слуцк - Старобин, Р46 Лепель - Полоцк - граница России (Юховичи) на участке Лепель - Полоцк, Р53 Слобода - Новосады на участке Смолевичи - Борисов. Предстоит и строительство обхода Могилева, городского поселка Мир, городов Полоцк и Витебск.

Кроме того, планируется обновить и автодорогу М10 граница России (Селище) - Гомель - Кобрин на участке Речица - Калинковичи.

Особое внимание уделено в проекте программы ""Безопасности дорожного движения". Кроме того, в документе речь идет и об обеспечении функционирования информационных систем управления движением, электронного сбора платы за проезд, улучшению материально-технической базы организаций дорожного хозяйства.

Что касается второй подпрограммы, то, по данным БЕЛТА, в ней предусматривается реставрация и возведение не менее семи тысяч километров местных дорог на основе применения ресурсосберегающих технологий.

Организатором общественного обсуждения проекта, по данным агентства, выступает Министерство транспорта и коммуникаций. А все замечания и предложения будут рассматриваться до 6 декабря текущего года в отраслевом министерстве.