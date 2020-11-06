Мишустин обещает СНГ помощь в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании глав правительств стран СНГ. Из-за пандемии коронавируса оно прошло в режиме видеоконференции.

"Еще раз хотел бы подтвердить готовность России помогать партнерам по СНГ, делиться теми достижениями, которые есть", - заверил глава российского кабмина. Российские тесты для диагностики уже переданы во все государства Содружества, напомнил он, специалисты Роспотребнадзора консультируют своих коллег.

В России зарегистрированы вакцины от коронавируса двух производителей. "Сейчас мы создаем условия, чтобы граждане нашей страны могли сделать прививку, и, конечно, будем работать над поставками вакцины в другие страны", - подчеркнул Мишустин.