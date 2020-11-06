Мишустин указал на недобросовестную конкуренцию отдельных стран

Некоторые страны пытаются использовать пандемию коронавируса, чтобы методами недобросовестной конкуренции добиться экономических и политических преимуществ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ. Оно прошло в пятницу в режиме видеоконференции из-за распространения COVID-19.

Заболевание повлияло на все сферы жизни, не лучшим образом отразилось на экономиках стран Содружества, в которых снизилась экономическая активность. Ситуация осложняется и другими факторами: непростой внутриполитической обстановкой в Беларуси и Киргизии, обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

- Некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую мировую нестабильность, чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества, навязывают свое видение экономических процессов. Санкции, протекционистские меры широко применяются в целях недобросовестной конкуренции, - указал Мишустин.

В этих условиях, считает он, страны Содружества должны поддерживать конструктивное взаимодействие, слаженно работать, оставаться друг для друга ближайшими экономическими партнерами. "Россия настроена именно на это", - заверил глава российского правительства.