"Мог шутить над чем угодно". Россияне простились с Михаилом Жванецким

Шестого ноября в возрасте 86 лет скончался легендарный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Причина смерти пока не называется. Около месяца назад он официально объявил о завершении концертной деятельности и намерении отдохнуть и заняться писательством.
Смерть Михаила Жванецкого стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях, включая российский Twitter. Пользователи скорбят по любимому артисту и вспоминают его крылатые выражения, которых в его творчестве, конечно же, немало.
«Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 6, 2020
Бригадир (приподнимает шляпу). Ай-я-яй, мне уже говорили. Такое горе!
Жилец. Какое горе?
Бригадир. У вас похороны?
Жилец. Похороны?»
Умер Михаил Жванецкий, человек, который мог шутить над чем угодно pic.twitter.com/zkB76RvK2Z
Ох, Жванецкий... Царство Небесное.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 6, 2020
Умер Михаил Михайлович Жванецкий. Как печально. Как грустно. Какой Большой Человек нас покинул. https://t.co/ESVilcT8F1— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 6, 2020
Покойся с миром, Михаил Жванецкий.. pic.twitter.com/HDn1S4T2f0— Diana Yayloyan (@Diana_Yayloyan) November 6, 2020
Жванецкий умер 💔. Я в начале года купил билеты на апрель к нему на концерт. А потом Короновирус отменил все мероприятия в Москве. И всё - концерт отменили, деньги ещё не вернули, да и пофиг на деньги. Главное, что на концерт не попал.— Человек с ответом (@Alex_Elrow) November 6, 2020
Сегодня пришлось осознать, что и не попаду. pic.twitter.com/DMmiOEhEgc
Порядочного человека можно легко узнать по тому как неуклюже он делает подлости. М. Жванецкий— alexandrx (@alexandrx8) November 6, 2020
Жванецкий RIP
«Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.» - Жванецкий, спасибо. (C)— yulianna (@Yul_Moon_) November 6, 2020
Скончался Михаил Жванецкий - тот, кто презентовал тот одесский юмор, который все знают. 2020-ый год берет людей без остановки.— ta belle princesse (@JureFacto) November 6, 2020
Вечная память .
"Не бывает того, что мы хотим, бывает то, к чему мы можем приспособиться"— Mimsy Borogove (@MBorogoves) November 6, 2020
Михаил Михайлович Жванецкий
(06.03.1934 - 06.11.2020) pic.twitter.com/XgSHZkSwPC