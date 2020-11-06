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"Мог шутить над чем угодно". Россияне простились с Михаилом Жванецким

Текст:   Антон Благовещенский
06.11.2020,  
16:30

Шестого ноября в возрасте 86 лет скончался легендарный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Причина смерти пока не называется. Около месяца назад он официально объявил о завершении концертной деятельности и намерении отдохнуть и заняться писательством.

Смерть Михаила Жванецкого стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях, включая российский Twitter. Пользователи скорбят по любимому артисту и вспоминают его крылатые выражения, которых в его творчестве, конечно же, немало.

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