"Мог шутить над чем угодно". Россияне простились с Михаилом Жванецким

Шестого ноября в возрасте 86 лет скончался легендарный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Причина смерти пока не называется. Около месяца назад он официально объявил о завершении концертной деятельности и намерении отдохнуть и заняться писательством.

Смерть Михаила Жванецкого стала одним из самых обсуждаемых событий в социальных сетях, включая российский Twitter. Пользователи скорбят по любимому артисту и вспоминают его крылатые выражения, которых в его творчестве, конечно же, немало.

«Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир.

Бригадир (приподнимает шляпу). Ай-я-яй, мне уже говорили. Такое горе!

Жилец. Какое горе?

Бригадир. У вас похороны?

Жилец. Похороны?»

Умер Михаил Жванецкий, человек, который мог шутить над чем угодно pic.twitter.com/zkB76RvK2Z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 6, 2020

Ох, Жванецкий... Царство Небесное. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) November 6, 2020

Умер Михаил Михайлович Жванецкий. Как печально. Как грустно. Какой Большой Человек нас покинул. https://t.co/ESVilcT8F1 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 6, 2020

Покойся с миром, Михаил Жванецкий.. pic.twitter.com/HDn1S4T2f0 — Diana Yayloyan (@Diana_Yayloyan) November 6, 2020

Жванецкий умер 💔. Я в начале года купил билеты на апрель к нему на концерт. А потом Короновирус отменил все мероприятия в Москве. И всё - концерт отменили, деньги ещё не вернули, да и пофиг на деньги. Главное, что на концерт не попал.

Сегодня пришлось осознать, что и не попаду. pic.twitter.com/DMmiOEhEgc — Человек с ответом (@Alex_Elrow) November 6, 2020

Порядочного человека можно легко узнать по тому как неуклюже он делает подлости. М. Жванецкий



Жванецкий RIP — alexandrx (@alexandrx8) November 6, 2020

«Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.» - Жванецкий, спасибо. (C) — yulianna (@Yul_Moon_) November 6, 2020

Скончался Михаил Жванецкий - тот, кто презентовал тот одесский юмор, который все знают. 2020-ый год берет людей без остановки.

Вечная память . — ta belle princesse (@JureFacto) November 6, 2020