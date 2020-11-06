Motorola выпустила смартфон с мощным аккумулятором

Motorola презентовала новую модель смартфона Moto G9 Power. Гаджет получил мощную батарею на 6000 мА•ч, которая часто встречается в линейке серии Galaxy M.

Как уточняет портал Gizmochina, отличие Motorola - возможность не 15-ваттной зарядки, как у Samsung, а 20-ваттной. Новое устройство работает на Qualcomm Snapdragon 662, имеет 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. При необходимости последнюю можно увеличить до 512 Гб с помощью карты MicroSD.

6,8-дюймовый ЖК IPS-дисплей имеет разрешение 1640 х 720 пикселей (HD +). Смартфон оснащен 16Мп селфи-камерой и основной камерой на 64Мп и двумя датчиками на 2Мп. На задней панели под логотипом расположен сканер отпечатка пальцев.

Motorola Moto G9 имеет слот для двух SIM-карт, USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников, поддерживает NFC, двухдиапазонный Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, работает на Android 10. Доступны два цветовых варианта - фиолетовый и зеленый.

Новинка уже поступила в продажу в Европе по цене 200 евро.