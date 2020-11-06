Нарышкин рассказал о заговоре западных спецслужб против России

Спецслужбы стран НАТО около года назад всерьез обсуждали возможность принесения одного из лидеров оппозиции в России в качестве "сакральной жертвы". Как сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, это помогло бы подстегнуть угасшее протестное движение в РФ.

"Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО - сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке", - сказал глава СВР в интервью РИА Новости.

По его словам, для дестабилизации ситуации в России рассматривался вариант ликвидации одного из лидеров оппозиции.