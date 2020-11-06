Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19

Коронавирус, скорее всего, не был создан человеком, считает директор Служба внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения", - заявил Нарышкин РИА Новости. По его словам, у ведомства нет достоверных данных о создании SARS-CoV-2 человеком.

В то же время происхождение вируса, продолжил глава СВР, не является принципиальным вопросом для российских ученых, они заняты борьбой с инфекцией.

За все время в мире выявили почти 48 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,2 миллиона человек.