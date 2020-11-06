Названы лауреаты юбилейной "Премии Станиславского"

Этот особенный год рушит все традиции. Вот и традиционная пресс-конференция, на которой объявляют лауреатов Международной премии Станиславского, в этом году прошла в онлайн-формате. Имена одиннадцати лауреатов объявил председатель жюри, доктор искусствоведения Видмантас Силюнас.

За выдающийся вклад в развитие мирового театрального искусства были отмечены Питер Брук "За уникальный вклад в развитие мирового театра", Светлана Захарова "За выдающиеся творческие достижения в мировом балетном искусстве" и Анна Нетребко "За выдающиеся творческие достижения в мировом оперном искусстве".

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова удостоена награды "За вклад в русское сценическое искусство". А актеры Театра им. Пушкина Виктория Исакова, Российского академического Молодежного театра Евгений Редько и театра "Приют комедиантов" Дмитрий Лысенков были отмечена "За роли последних лет".

Премию за вклад в театральную педагогику и воспитание молодых артистов получит профессор Театрального училища им. Щукина Александр Коршунов.

В номинации "Театроведение, театральная критика, исследователь театра" были отмечены Владимир Колязин за цикл исследований в области истории театра Германии и российско-германских театральных связей и Марфа Бубнова за книгу "Неизвестный Станиславский".

"За преданное служение театру" награждена заслуженный работник культуры РФ Ирина Корчевникова, работавшая в МХТ им. Чехова при Олеге Ефремове, затем занимавшая пост директора музея МХАТ и Театра кукол им. Образцова.

Дипломы почетной Премии Станиславского получат меценаты, поддерживающие театральное искусство. Это предприниматель Сергей Гордеев, глава издательства "Навона" Елена Эрикссен, а также представители компании Gold&berg - за создание символа премии.

Член жюри и художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин уверен, что Премия Станиславского - чрезвычайно важная и престижная награда, олицетворяющая имя и большие дела великого реформатора.

"За 25 лет она переросла нашу страну и приобрела статус международной. Я очень горд, что последние несколько лет вхожу в состав жюри Премии. И для меня, и для моих коллег - это важная и ответственная работа. Особенно сегодня, когда мы находимся в сложных условиях. Ведь для многих людей театр - то, что превращает будничное существование в интересную жизнь. И когда любимые артисты, собирая все свое творческое мужество, выходят на сцену - это знак того, что жизнь продолжается", - сказал он.

Театральный критик Алексей Бартошевич напомнил, что единственная профессиональная, которая присуждается без всякой оглядки на политику. "Эта премия редкой профессиональной чистоты и человеческого достоинства. Взгляните на список людей, которые за 25 лет стали лауреатами премии. Надо признаться, что это лучшее, что есть в нашем театре. Это наше актерское искусство, наша режиссура", - отметил он.

Церемония награждения юбилейной 25-ой Международной премии Станиславского состоится 30 ноября в Большом театре. Однако пока точно не известно, в каком формате.

"Хотелось бы, чтобы она была реальная. Работа идет очень бурно - режиссером стал Юрий Муравицкий. Я думаю, мы всегда делаем интеллигентные, симпатичные церемонии. И в этот раз постараемся", - подчеркнула вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

Членами жюри в этом году стали режиссеры Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Марина Брусникина, Сергей Женовач, Алексей Бородин, актеры Людмила Максакова, Владимир Машков, Валерий Баринов, Игорь Гордин, театральный критик Алексей Бартошевич, а также генеральный директор Большого театра Владимир Урин, вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде, доктор искусствоведения Видмантас Силюнас.