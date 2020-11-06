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06.11.2020 16:04
Рубрика: Культура

Не стало Михаила Жванецкого. "РГ" вспоминает любимые афоризмы сатирика

Текст: Инга Бугулова, Наталья Лебедева
На 87-м году жизни не стало Михаила Жванецкого - сатирика, любимого не одним поколением зрителей и читателей. Он выступал до последнего, а в начале октября объявил, что уходит со сцены, ссылаясь на возраст. "Российская газета" вспоминает любимые афоризмы из выступлений писателя.

"В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места".

"Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей".

"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".

"Прошлая жизнь - как старое авто. Умиляться можно, ездить - нет. Отъездили".

"Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо".

"Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка".

"Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда отрицательно".

"Ты, Таня, вот что сделай. Ты прощай!"

Справка "РГ"

Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Окончил институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту. Студентом участвовал в художественной самодеятельности, где и начал писать монологи и миниатюры. Первую книгу выпустил в 1980-м. Первый спектакль автора вышел в 1987-м.

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