Не стало Михаила Жванецкого. "РГ" вспоминает любимые афоризмы сатирика

"В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места".
"Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей".
"Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".
"Прошлая жизнь - как старое авто. Умиляться можно, ездить - нет. Отъездили".
"Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо".
"Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка".
"Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда отрицательно".
"Ты, Таня, вот что сделай. Ты прощай!"
Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Окончил институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту. Студентом участвовал в художественной самодеятельности, где и начал писать монологи и миниатюры. Первую книгу выпустил в 1980-м. Первый спектакль автора вышел в 1987-м.