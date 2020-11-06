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06.11.2020 11:36
Рубрика: Культура

Okko Театр запустил новое шоу-сторителлинг "Короче: Преступление и наказание"

Текст: Наталья Лебедева
Okko Театр запустил новое развлекательное шоу в жанре сторителлинга "Короче", в котором сложные истории будут рассказывать простым языком и, как обещают, с максимальным количеством спойлеров. Первый выпуск посвящен известному каждому школьнику роману Федора Достоевского "Преступление и наказание".
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

"Этот проект нам очень важен по двум причинам, - говорит продюсер Okko Театра, режиссер Иван Вырыпаев. - Первая заключается в том, что Алексей Розин и Алексей Барабанов уже много работают в жанре сторителлинга и стендапа и являются ведущими актерами в этой отрасли. Вторая причина - уникальность самого проекта, ведь они пересказывают известные классические произведения".

Фото: Карина Житкова
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"Преступление и Наказание" обещают представить с юмором, но в то же время с большим уважением к автору. "Может быть, такое ироничное отношение и актуальный формат привлекут внимание широкой аудитории к этому писателю, и проект будет также иметь и образовательный аспект, ведь многим после просмотра захочется перечитать роман", - добавил Вырыпаев.

Зрителю обещают показать историю, построенную на оригинальном сюжете Достоевского, но сдобренную внушительной порцией воображения. Поэтому каждый увидит собственную историю и найдет в ней ответы на личные вопросы. Поможет этому световое и музыкальное сопровождение в исполнении бэнда ПЦАФ МЬЮЗИК ФЭКТОРИ. В дальнейших планах творческой команды - создание сторителлингов по произведениям Пушкина, Гоголя, Горького, Толстого, Булгакова, Островского, Чехова, Шекспира, Пелевина, Гибсона, Кинга, В. Скотта, а также переработка известных фильмов и киносценариев, среди которых "Аэлита", "Криминальное чтиво", "Терминатор", "Мальтийский сокол".

По словам актера и режиссера Алексея Розина, все начинается с подбора текста, который сначала мучительно выбирается, а потом тщательнейшим образом читается и перечитывается. "Когда эта работа проделана, мы выбираем ключевые сцены и начинаем их складывать, пересказывать своим языком, анализировать. Тестируем их друг на друге, друзьях, близких, постепенно оттачивая и оставляя лишь те, которые несут смысловую, эмоциональную нагрузку. Через несколько месяцев непрерывной работы появляется история, рассказанная живым и понятным языком. В ней есть место импровизации и юмору, но за этой внешней легкостью стоит кропотливая многомесячная работа", - объясняет он.

Онлайн-шоу "Короче: Преступление и наказание" будет доступно бесплатно в подписках "Оптимум" и "Премиум" в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv.

Культура Театр Драматический театр

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