Острый и пронзительный ум! Каким мы запомним разведчика-нелегала Юрия Шевченко

Не верится. Совсем недавно мы общались на съемках документального фильма о его соратнике, Герое России Алексее Михайловиче Козлове. Юрий Анатольевич был в отличной форме. Шутил, рассказывал забавные истории, мы договорились об очередной встрече, к которой, по словам Шевченко, ему нужно было хорошо подготовиться. Речь должна была пойти об еще одном совершенно неизвестном полковнике-нелегале.

Но 80, это все-таки и всегда 80. Встреча наша переносилась, откладывалась. От общих знакомых узнал, что Юрий Анатольевич попал в больницу: обострение хронической болезни. Операция, реанимация, потом больничная палата. Он передавал приветы всем друзьям, а врагам просил сказать: "Не дождетесь". Полковнику действительно стало лучше. Но вот трагическая весть.

Нас познакомили довольно давно. Признаться, я получал искреннее наслаждение от встреч с ним. В чем разница между Шевченко и многими из нас? Какой же это острый, пронзительный, быстрый ум! Там, где обычный человек останавливается и ставит точку, он идет дальше, смотрит глубже, заглядывает туда, куда не приходит в голову всмотреться нам. Он разведчик и художник. Аналитик и поэт. Внимательнейший наблюдатель и путешественник. Полиглот и рассказчик.

И как же умеет Юрий Анатольевич быть неприметным. Несколько раз приходил к нам в редакцию "Российской газеты" на презентацию моих книг о разведчиках. Был на моем юбилее. Это было еще до того, как в конце января этого года его имя было раскрыто, и я боялся: налетят коллеги-журналисты, засыпят вопросами неизвестного человека с золотой звездой. Но в тесноте и шуме большого зала он словно терялся. Сидя в центре четвертого ряда, уходил в глубокую тень, словно натягивая шапку-невидимку. В переполненном фойе сливался с толпой, и единение так естественно, что он оказывался везде своим, неотделимым от пейзажа, незаметным и одновременно живущим общей жизнью. И чувствовалось по всему: жизнь для него прекрасна. А он - ее искренний и Богом выделенный любимец.

Горжусь, что видел Юрия Анатольевича Шевченко в первый торжественный вечер сразу после того, как где-то в закрытой тишине огромного здания президент России Владимир Владимирович Путин наградил его несколько лет назад Звездой Героя.

Публиковались небольшие наши беседы без упоминания его славного имени. Напечатана коротенькая глава его воспоминаний в книге "Вартанян" о наставнике и друге Геворке Андреевиче.

И потом пришла пора, когда выпала честь рассказать о нелегале Юрии Шевченко более подробно на страницах "РГ". Не уверен, что полностью удалось передать его высочайшую интеллигентность, тонкое понимание собеседника, сдержанность и в то же время открытость. Но я пытался, хотелось, чтобы мы знали, каких замечательных людей дарит нам Отечество, безопасность которого наши разведчики-нелегалы самозабвенно защищают.

Юрия Анатольевича было легко принять за русского или американца, немца или француза. Худощавый человек среднего роста, с аккуратно подстриженными усиками, десятилетия работавший во множестве стран, мог встретиться вам и мне в любом городе мира и не привлечь никакого внимания. Выделял его разве что определенный фирменный знак - берет, явно ненашенского покроя, который носился с неким необъяснимым для меня шиком. Долгие годы жизни прожиты советским, а затем и российским нелегалом вдали под чужими именами. Сравнительно недавно (по меркам разведки) он благополучно вернулся в Москву, добыв для Родины множество документов с грифом "Космик" - это значит, не просто с грифом "секретно" или "суперсекретно", а еще ценнее. Он этим особенно гордился и говорил мне, что жизнь в разведке прожита не зря.

Вот строки из официальной биографии:

Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич родился 28 июня 1939 года в Москве в семье служащих. В 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности "Архитектор", в 1965 году - основной двухгодичный факультет Школы № 101 КГБ. Женат, имеет двух дочерей.

В органах госбезопасности с 1963 года. На подготовке для работы в особых условиях с 1965 года. С 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "Космик". В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации.

В 2001 году принято решение о прекращении его активной разведдеятельности за рубежом и переводе на работу в Центр. В 2010 году уволен с воинской службы в отставку. Активно передает свой богатый оперативный опыт молодым разведчикам-нелегалам. Достигнутые им высокие результаты в работе отмечены государственными и ведомственными наградами. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина в мае 2017 года Шевченко Ю.А. присвоено звание Героя Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации № 205СС от 10 мая 2017 года).

Скончался 6 ноября 2020 года, не дожив всего полтора месяца до 100-летия Службы Внешней разведки Российской Федерации. А он так ждал этого праздника ...