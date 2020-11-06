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06.11.2020 15:44
Рубрика: Власть

Памфилова назвала профессии победителей сентябрьских выборов

Текст: Кира Латухина
Люди стали более требовательны, и те, кто сейчас в депутатах и намерены дальше избираться, должны об этом подумать, заявила на встрече с президентом глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Было очень широкое представительство: избраны представители 21 партии, трех избирательных объединений, и очень высокая доля самовыдвиженцев на этот раз избралась - около 13 процентов", - сообщила Памфилова. "Среда была достаточно конкурентная. Беспрецедентно низкий был процент отказов - ниже пяти процентов, а для представителей от партий - вообще на уровне трех процентов", - заметила она.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Раз от раза растет число наблюдателей, в этот раз их было почти 257 тысяч", - продолжила глава ЦИК. Возросла доля общественного наблюдения - это очень важно для того, чтобы не сомневались в результатах голосования.

После того как СМИ нашли "сенсацию", что в Костромской области молодая женщина, которая раньше работала уборщицей, избралась главой поселкового совета, в ЦИК посмотрели социально-демографический состав победивших на выборах. "Получилась очень интересная картина", - сообщила Памфилова.

Оказалось, в обществе и в государстве работают не только социальные, но и политические лифты. "Очень широкий спектр представительства: служащих разного уровня - не менее 37 процентов, на втором месте (почти 16 процентов) - это учителя, преподаватели, активно избираются на разных уровнях представительства, а на третьем месте - это представители как раз рабочих профессий: водители, механики, слесари", - подчеркнула глава ЦИК. "Что там уборщица - у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти - в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов", - перечислила она.

Фото: ЦИК

"Люди просто знают проблемы своих населенных пунктов", - прокомментировал Владимир Путин. "Люди их знают по делам, люди их уважают", - заметила глава ЦИК. Также избрались 17 ректоров вузов, очень много учителей, почти шесть тысяч, свыше тысячи воспитателей и 432 детских тренера.

"Что еще нас удивило. Представителей рабочих профессий немного больше, чем предпринимателей: если рабочие профессии - где-то 11,5 процента, то предпринимателей - немного менее 11 процентов. Чуть меньше доля домохозяек, тоже активно избираются, и пенсионеры - девять процентов примерно, врачи и медики - в целом около пяти процентов", - продолжила Памфилова.

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"И что интересно: почти не избираются, очень мало избрались депутаты - это звоночек - менее процента. Это говорит о том, что люди стали более требовательны, более жесткие требования предъявляют, и те, кто сейчас в депутатах и намерены дальше избираться, должны об этом подумать", - считает глава ЦИК. Менее одного процента - режиссеров, художников, артистов - "там вообще ничтожная доля", сказала она. "Люди смотрят, что ты говорил и что на самом деле сделал. Я думаю, что надо задуматься над этим прецедентом на выборах", - заметила Памфилова.

"В ряде стран вводят квоты для женщин. У нас без всяких квот почти гендерный паритет: 55 процентов мужчин, 45 процентов женщин, - также рассказала глава Центризбиркома. - Возрастной разброс большой. Основная группа, от 30 до 60 лет, - 82 процента, но есть у нас пять человек молодые совсем, 18-летние". А самому старшему завтра, 7 ноября, исполнится 96 лет: Зинатулла Гизатуллин - учитель, прошел войну, до сих пор трудится директором школьного музея в Татарстане.

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