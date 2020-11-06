Памфилова предложила развести по срокам учебу и выборы

Восприятие легитимности выборов выросло после осенней кампании. Об этом глава ЦИК заявила на встрече с президентом. Элла Памфилова попросила развести учебный процесс и избирательный - ведь почти половина участков находятся в школах.

"Главный итог прошедшей кампании - это то, что, согласно социологическим исследованиям, которые прошли уже после сентябрьских выборов, выросло восприятие их легитимности. ВЦИОМ уже проводил опросы, и 71 процент тех, кто принимал участие, доверяют итогам выборов", - сообщила Памфилова.

"У нас где-то 79 процентов были довольны тем, как мы обеспечили санитарно-эпидемиологическую безопасность. И 84 процента от тех, кто проголосовал. Им очень понравилось и отметили удобство трехдневного голосования. 77 процентов всех опрошенных предлагают и на следующих выборах продлить эту практику", - заявила глава ЦИК.

Памфилова попросила более предметно обсудить одну проблему. "Надо на системно-правовом уровне все-таки развести учебный процесс и избирательный, поскольку у нас почти половина участков расположены в школах. У меня есть предложение, потом мы его обсудим", - сказала она.