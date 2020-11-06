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06.11.2020 15:40
Рубрика: Власть

Памфилова заявила о разработке новой цифровой платформы для выборов

Текст: Кира Латухина
К 2022 году появится цифровая платформа взамен системы ГАС "Выборы". Кроме того, прорабатывается дистанционное электронное голосование. Об этих планах глава Центризбиркома рассказала на встрече с президентом.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ЦИК начал готовиться к следующим выборам: не только в Госдуму, но еще много разного рода кампаний, заявила Элла Памфилова. И то, что растет осознание легитимности и доверие, никак не должно расслаблять, "потому что работаешь-работаешь - можно в один момент все потерять", считает она. "Люди сейчас более требовательными стали, предъявляют не только больше требований и к тем, кого они избирают, но и к нам более жесткие требования стали. Поэтому тут расслабляться нельзя", - пояснила глава Центризбиркома.

Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
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Уже ввели видеонаблюдение, QR-кодирование, работает система "мобильный избиратель". "Сейчас подошли к тому, что электронный сбор подписей осваиваем, проверку подписей", - сообщила Памфилова.

К 2022 году нужно обязательно сделать цифровую платформу, которая заменит ГАС "Выборы", заявила глава ЦИК. Это максимально расширит возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ. "Более того, мы переведем на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы сами избирательные комиссии. Это все будет в интересах избирателей", - заверила она.

Прорабатывается и дистанционное электронное голосование. "Очень осторожно идем, потому что тут важно не подорвать доверие, а, наоборот, его заслужить", - сказала глава ЦИК. "То есть все, что мы сейчас делаем, направлено на то, чтобы все процессы, которые запущены на усиление доверия, легитимности, - стали необратимыми", - заключила она и еще предложила обсудить "судьбу муниципального фильтра".

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК

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