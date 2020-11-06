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06.11.2020 07:02
Рубрика: В мире

Пандемия оставила во Вьетнаме миллионы человек без работы

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти 22 миллиона работников во Вьетнаме потеряли значительную часть своих доходов из-за пандемии. Со ссылкой на статистическое управление республики об этом сообщает портал VnExpress.

Фото: AP Photo/Rich Pedroncelli
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"В наибольшей степени последствия коронавирусного кризиса ощутила на себе сфера развлечений: пандемия затронула порядка 89% людей, занятых в этом секторе. Также пострадали свыше 82% работающих в сфере гостеприимства и более 80% сотрудников из транспортной отрасли и логистики", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Согласно статистике, пандемия оставила без работы порядка 1,2 миллиона человек, а почти 22 миллиона работников (21,9 млн) столкнулись с резким сокращением объемов занятости и ощутимым падением размеров заработков.

На фоне распространения коронавируса Вьетнам с апреля прекратил экспорт рабочей силы за рубеж. Согласно утвержденному министерством плану на 2020 год, за границей должны быть трудоустроены не менее 130 тысяч вьетнамских граждан.

В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам Пандемия коронавируса COVID-19

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