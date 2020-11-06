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6 ноября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8304)

Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 2020 г. N 666 "О сокращении выбросов парниковых газов"

Дата подписания 4 ноября 2020 г.
Опубликован 6 ноября 2020 г.
Вступает в силу 6 ноября 2020 г.

В целях реализации Российской Федерацией Парижского соглашения от 12 декабря 2015 г. постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 процентов относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации;

б) разработать с учетом особенностей отраслей экономики Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее;

в) обеспечить создание условий для реализации мер по сокращению и предотвращению выбросов парниковых газов, а также по увеличению поглощения таких газов.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин