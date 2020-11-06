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Певица МакSим назвала причину ухода со сцены

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    06.11.2020, 13:21
Текст:   Олег Усков

37-летняя российская певица, автор песен и музыкальный продюсер МакSим впервые объяснила, почему покинула сцену.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Что и без того не секрет - еще весной 2019 года артистка попала в серьезную аварию, результатом которой стали осложнения с сосудами.

Как певица напомнила в передаче канала "Россия 1" "Судьба человека", после ДТП она пролежала два месяца в больнице: сначала за границей, потом - в России. Переломов у нее не было, но возникли множественные внутренние повреждения.

"Было очень трудно вставать с кровати, я это делала с поддержкой посторонних. Тогда я поправилась на пятнадцать килограммов, потому что попросту не могла двигаться", - признается женщина. Добавляя, что ее преследовали жуткие головные боли.

"И я поняла, что не смогу больше выходить на сцену", - заключила МакSим.

При этом стоит отметить, что артистка продолжает записывать новые песни - в конце прошлого месяца у нее вышел сингл "Забывай".

Марина Амбросимова родилась в 1983 году в Казани. Дебютный альбом "Трудный возраст" выпустила в 2006-м.

Озвучила принцессу Жизель в русской локализации комедии 2007 года "Зачарованная".

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