План по расселению аварийных домов перевыполнен в 1,5 раза

Почти в полтора раза - на 49% - был перевыполнен за 9 месяцев план по расселению аварийного жилья на 2020 год.

"Свою программу выполнили уже 45 регионов. В рамках федерального проекта реализуется новый этап работы - расселение 9,54 млн кв.м. аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Расселение аварийного жилья входит в задачи нацпроекта "Жилье и городская среда". Дома, признанные аварийными до 2012 года, расселены на 99%, в новое жилье переехали свыше 690 тысяч человек из почти 11 млн кв. метров непригодного жилья. Сейчас расселяется жилье, признанное аварийным до начала 2017 года. В нем проживают 530,9 тысячи человек.