Подсчет голосов в Джорджии завершится в течение 10 дней

Подсчет голосов в штате Джорджия, в котором президент США Дональд Трамп требовал приостановить голосование, завершится в течение 10 дней со дня выборов, заявляют власти штата. Кроме Джорджии Трамп требовал приостановить голосование еще и в Мичигане и Пенсильвании, передает ТАСС.

Трамп пообещал добиться пересчета голосов в Джорджии, если он в этом штате проиграет своему сопернику Джозефу Байдену. По местным законам оспорить результаты голосования можно будет лишь в случае, если разрыв в количестве голосов соперников будет менее 0,5 процента.

Напомним, что выборы прошли 3 ноября и пока победитель не выявлен.