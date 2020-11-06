Полнометражный фильм "Мажор" выйдет в 2021 году

О том, что сериал "Мажор" превращается в фильм, было решено объявить через Instagram Павла Прилучного. И как раз в тот день, когда актер, исполнивший главную роль в одном из лучших российский сериалов, отмечал день рождения - 5 ноября. Российский зритель помнит в кино "Кухню", "Глухаря", "Секс в большом городе" и многие другие полнометражные фильмы, которые вышли из сериалов. Теперь на очереди "Мажор".

Прилучный выложил на своей странице тизер полнометражного фильма "Мажор". При этом он пока не стал раскрывать никаких подробностей о судьбе своего всенародно любимого героя Игоря Соколовского, погибшего в третьем сезоне сериала, ранее лишь прокомментировал: "Пуля прошла на вылет".

Продюсер проекта и управляющий партнер компании "Среда" Иван Самохвалов ранее рассказал, что "по жанру это будет комедийный боевик, зрительское кино, и ожидания от фильма очень позитивные".

"Мы довольны тем, что получилось, и считаем, что это точно пойдет на пользу сериальной франшизе. По сути, к фильму можно относиться как к четвертому сезону: с героем будет что-то происходить, а следом выйдет новый сезон сериала. При этом фильм расскажет отдельную законченную историю. Фильм закончен и готов выйти в прокат", - заявил он.

Режиссеры-постановщики и креативные продюсеры "Мажора" - Максим Полинский и Николай Булыгин. По их словам, "Мажор" будет классным зрительским фильмом с уже полюбившимися миллионам героями и новыми лицами".

В фильме также снимались Евгений Стычкин, Даниил Воробьев, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Павел Чинарев, Владимир Селезнев, Агния Дитковските.