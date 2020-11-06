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06.11.2020 19:30
Рубрика: Власть

Президенты России и Аргентины обсудили вакцину от коронавируса

Текст: Кира Латухина

Президент Аргентины позвонил российскому лидеру.

Путин и Курц обсудили борьбу с терроризмом и вакцину от коронавируса

Владимир Путин и Альберто Фернандес обсудили перспективы применения вакцины от коронавируса "Спутник V" в Аргентине.

"Особое внимание уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе Кремля. Речь шла о перспективах реализации договоренностей по использованию российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.

Лидеры подтвердили настрой на развитие сотрудничества по всем основным направлениям, включая торгово-экономическую сферу.

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