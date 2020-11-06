Президенты России и Аргентины обсудили вакцину от коронавируса

Президент Аргентины позвонил российскому лидеру.

Владимир Путин и Альберто Фернандес обсудили перспективы применения вакцины от коронавируса "Спутник V" в Аргентине.

"Особое внимание уделено вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе Кремля. Речь шла о перспективах реализации договоренностей по использованию российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.

Лидеры подтвердили настрой на развитие сотрудничества по всем основным направлениям, включая торгово-экономическую сферу.