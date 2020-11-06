Путин назвал Жванецкого Мастером с большой буквы

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Владимир Путин назвал Жванецкого одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. "Его рассказы, афоризмы, меткое слово - стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах, и за это его искренне любили люди - и в России, и во многих других странах", ­­- подчеркнул президент­­­­.

"Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком", - заключил Путин.