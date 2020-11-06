Выборы в условиях пандемии удалось провести легитимно, на высшем уровне, организованно и по закону. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

"Я знаю, что вы изучаете иностранный опыт, зарубежный, внедряете новые системы, в том числе современные технологии, цифровые", - заметил Владимир Путин. "Всегда вы стремились к достоверности результатов, повышаете скорость получения конечного результата, чтобы это не вызывало ни у кого сомнений, что все это на глазах, на виду и самих избирателей, и представителей различных организаций, партий", - подчеркнул он.

Президент еще раз поблагодарил и главу ЦИК, и всех, кто работал в избирательных комиссиях разного уровня. "Знаю, что это всегда сложно, а в условиях пандемии - еще и опасно, - сказал он. - Вы прошли через это и сделали все на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом, и с людьми работали очень плотно". "И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший", - заключил Путин.