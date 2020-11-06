Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства

Президент России Владимир Путин подписал закон о правительстве РФ, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования.

Документ, внесенный на рассмотрение парламента главой государства, призван заменить собой действующий закон от 1997 года. Он подготовлен в рамках реализации новых положений конституции.

Закон предусматривает новый порядок формирования кабинета министров, закрепленный в основном законе. Президент будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой.