Путин подписал закон о правительстве

Президент подписал федеральный конституционный закон о правительстве. В нем прописан новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в Конституцию​​​.

По новому закону, исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента.

Изменился порядок утверждения премьер-министра: глава государства сможет назначить его после утверждения кандидата Госдумой - ранее нужно было лишь согласие депутатов. Причем если парламентарии трижды отклонят кандидата, президент сам назначит председателя правительства и будет вправе распустить Госдуму.

Силовых министров теперь будет назначать президент после консультаций с Советом федерации, а остальных - утверждать Госдума по предложению премьер-министра. Кандидатуры вице-премьеров и министров Дума может отклонить трижды, и президент тогда назначит их сам.

По-новому прописан порядок отставки кабмина: после ухода с должности премьер-министра правительство не должно автоматически уходить в отставку. Структуру кабмина, по-прежнему, определяет президент.

Кабмин также будет обеспечивать гарантии МРОТ не менее прожиточного минимума в целом по стране, принимать меры по защите суверенитета, поддержанию международного мира и безопасности на принципах невмешательства.

В правительство может войти только гражданин РФ, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство на территории другой страны. Ему и его семье запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные и ценности в банках за рубежом, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Нельзя также заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой, получать подарки, вознаграждения, пользоваться оплаченными за него услугами.