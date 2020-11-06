Путин подписал закон о правительстве

Новости

Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус 14:55
Вооруженного мужчину задержали в школе нидерландской принцессы в Гааге 14:50
В Дании выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок человеку 14:26
В Подмосковье налетчики ограбили завод на более чем 4 миллиона рублей 14:26
Следователи озвучили возможную причину ДТП с грузовиком и поездом в Подмосковье 14:17
Вирусолог сообщил, когда Россия выйдет на плато по COVID-19 14:15
В Москве школьница умерла на уроке 14:13
Мишустин указал на недобросовестную конкуренцию отдельных стран 14:09
Вышел новогодне-апокалиптический клип Little Big с Гариком Харламовым 14:05
Центр с уникальным оборудованием открыли в НАН Беларуси 13:49
Вышел тизер ремейка "Крутого Уокера" со звездой "Сверхъестественного" 13:46
В Москве украли эксклюзивный велосипед за 420 тысяч рублей 13:24
Певица МакSим назвала причину ухода со сцены 13:21
В Кремле рассказали о защите этнических русских 13:14
Минфин ответил на предложение повысить налог на доходы богатых россиян 13:13
В Москве спасатели потушили загоревшийся на МКАДе автомобиль 13:07
Нарышкин рассказал о заговоре западных спецслужб против России 13:00
В Швеции зафиксирован антирекорд смертей от коронавируса 12:57
Силы ОДКБ 11 и 12 ноября проведут тренировку в Подмосковье 12:48
В Москве зарегистрировано 6253 новых случая COVID-19 12:47
Запрет на проведение матчей со зрителями в Подмосковье продлят до 22 ноября 12:38
Минтранс предложил обсудить проект госпрограммы "Дороги Беларуси" 12:30
Захарова обвинила Берлин в нежелании вести конструктивный диалог с Россией 12:20
Российские военные заявили о новых обстрелах со стороны террористов в Идлибе 12:16
Фальков назвал критерии эффективности университетов 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 14:20
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о правительстве

Текст: Кира Латухина
Президент подписал федеральный конституционный закон о правительстве. В нем прописан новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в Конституцию​​​.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По новому закону, исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента.

Изменился порядок утверждения премьер-министра: глава государства сможет назначить его после утверждения кандидата Госдумой - ранее нужно было лишь согласие депутатов. Причем если парламентарии трижды отклонят кандидата, президент сам назначит председателя правительства и будет вправе распустить Госдуму.

Силовых министров теперь будет назначать президент после консультаций с Советом федерации, а остальных - утверждать Госдума по предложению премьер-министра. Кандидатуры вице-премьеров и министров Дума может отклонить трижды, и президент тогда назначит их сам.

Фото: Александр Корольков/РГ
Павел Крашенинников комментирует проекты законов о безопасности и СВР

По-новому прописан порядок отставки кабмина: после ухода с должности премьер-министра правительство не должно автоматически уходить в отставку. Структуру кабмина, по-прежнему, определяет президент.

Кабмин также будет обеспечивать гарантии МРОТ не менее прожиточного минимума в целом по стране, принимать меры по защите суверенитета, поддержанию международного мира и безопасности на принципах невмешательства.

В правительство может войти только гражданин РФ, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство на территории другой страны. Ему и его семье запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные и ценности в банках за рубежом, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Нельзя также заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой, получать подарки, вознаграждения, пользоваться оплаченными за него услугами.

Власть Работа власти Госуправление Президент Правительство Поправки в Конституцию РФ

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус
Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Вирусолог сообщил, когда Россия выйдет на плато по COVID-19
Телеканалы в США прервали речь Трампа о махинациях на выборах
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части