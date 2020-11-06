Путин получил в подарок от Памфиловой фотоальбом о выборах 1946 года

На встречу с президентом глава ЦИК принесла подарок - фотоальбом о первых послевоенных выборах 1946 года.

"Пандемия пандемией, но все-таки 2020 год - это год 75-летия Великой Победы, и мы решили свой скромный вклад тоже внести вместе с коллегами из регионов", - сказала Элла Памфилова. "Мы сделали экспозицию своими силами, вместе с Музеем современной истории собрали свыше шести тысяч экспонатов, посвященных первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР, которые состоялись 10 февраля 1946 года", - пояснила она.

"Вы знаете, это уникально: когда у нас собирались все экспонаты, увидели не только, как эти первые выборы проходили, но как люди жили в это время, как народ объединился в едином порыве возродить страну из послевоенных руин. И эти избирательные участки собирались народом с мира по нитке: несли стулья, столы, вплоть до керосиновых ламп, поскольку не было электричества. То есть люди придавали этому огромное значение, с энтузиазмом, чтобы страну возродить, и эти выборы были очень важны", - заявила глава ЦИК.