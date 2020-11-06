Путин выделил почти 150 млн рублей на корм цирковым животным

Президент РФ Владимир Путин распорядился выделить из своего резервного фонда 21,4 миллиона рублей в этом году и 128,4 миллиона рублей в 2021-м на финансирование затрат Росгосцирка, связанных с кормлением животных.

Ранее Путину о проблеме сообщил его советник по культуре Владимир Толстой, и глава государства, пошутив про коронавирус и летучих мышей, серьезно уже заметил, что "животные, конечно, не виноваты". Вопрос решился оперативно.

Средства будут выделены Минкультуры для предоставления "Российской государственной цирковой компании" в виде субсидий на затраты, связанные с кормлением животных.

Контролировать расходование средств также будет министерство культуры, оно предоставит отчет в Кремль.