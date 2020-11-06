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06.11.2020 09:53
Рубрика: Экономика

Размер маткапитала будет увеличен с 2021 года

Текст: Евгений Гайва
Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован, а в дальнейшем планируется ежегодно повышать его размер, заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", - сказала Баталина на всероссийском форуме "Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства" (цитата по ТАСС).

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По словам представителя Минтруда, программой за все время действия сертификаты получили более 10 миллионов семей. Воспользовались средствами маткапитала 8 миллионов семей.

Напомним, что семьи, у которых появился первый ребенок с 1 января 2020 года, имеют право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. За второго ребенка родители могут получить 616 617 рублей.

Экономика Пенсии и пособия Материнский капитал

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