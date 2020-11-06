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06.11.2020 11:14
Рубрика: Экономика

Благоустройство возле "Электрозаводской" завершили на 80 процентов

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Работы по благоустройству территории возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро подходят к завершению. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Петр Бирюков: Началось благоустройство станции МЦД-2 "Щукинская"

В зону благоустройства вошли части Большой Семеновской и Электрозаводской улиц, Проектируемый проезд 222. Теперь вместо стихийной парковки, которая была возле Московского политехнического института, теперь благоустроенное пространство с газонами, скамейками и уличными торшерами.

"Работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к станции "Электрозаводская" БКЛ, выполнены на 80%, - отметил Петр Бирюков. - Завершены основные строительно-монтажные работы, осталось установить светофоры, дорожные знаки, остановочные павильоны, нанести разметку и выполнить озеленение".

В районе Соколиная гора благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные пространства и небольшие зоны для кратковременного отдыха, расширены тротуары. В рамках благоустройства проложили 2,3 км кабельной канализации, что позволило перенести под землю воздушные линии и освободить улицы от проводов. Это повысит безопасность и надежность эксплуатации линий электропередач.

Для удобного проезда автобусов к метро выполнена реорганизация перекрестка Электрозаводской улицы у Электрозаводского моста - организован разворот и съезд на Преображенскую набережную. Для пассажиров общественного транспорта поставят два современных остановочных павильона, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон. В зоне благоустройства будут установлены более 40 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. По словам Бирюкова, особое внимание в проекте уделяется озеленению территории - до конца осени запланирована высадка 12 деревьев и 60 кустарников, разбит газон общей площадью 8 тыс. кв. метров.

Работы будут полностью завершены к моменту ввода станции в эксплуатацию, который запланирован на конец этого года.

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