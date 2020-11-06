Электропоезд и КАМАЗ столкнулись в Одинцовском районе Подмосковья

На переезде Одинцово-Голицыно произошло ДТП. Грузовой автомобиль, нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд и столкнулся с электропоездом. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

По данным пресс-службы, утром в пятницу в 1.03 на охраняемом переезде 31 км перегона Одинцово-Голицыно Белорусского направления МЖД при исправно действующей световой и звуковой сигнализации произошло столкновение грузового автомобиля с электропоездом № 6751 сообщением Лобня - Дорохово.

По предварительным данным, водитель КАМАЗа, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и избежать столкновения не удалось. В результате столкновения произошел сход колесной пары первого вагона электрички. Никто из пассажиров не пострадал. Для оказания помощи водителю и пассажиру КАМАЗа железнодорожники вызвали бригаду медиков. Для возвращения колесной пары на рельсы на место направлен восстановительный поезд со станции Кубинка-1.

Чтобы приступить к восстановительным работам, железнодорожники были вынуждены ждать окончания следственных действий правоохранительных органов и только после их завершения смогли приступить к работам. Обращаем внимание пассажиров на возможные задержки утренних пригородных поездов данного направления и рекомендуем планировать альтернативный маршрут передвижения.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения на переездах.