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06.11.2020 09:13
Рубрика: Общество

Еще 3783 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Еще 3783 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости
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Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3783 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 332 984 человек.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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