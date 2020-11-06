Грузовой самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

Грузовой самолет совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево после того, как на борту сработал датчик неисправности.

Как сообщил ТАСС источник в оперативных службах, самолет следовал рейсом из Шанхая во Франкфурт-на-Майне. По предварительным данным, у самолета сработал датчик низкого давления масла а системе. Пилоты воздушного судна запросили экстренную посадку. Самолет приземлился в штатном режиме, никто из членов экипажа не пострадал. Сейчас грузовой борт осматривают техники.