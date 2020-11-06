Jabra Elite 75t: Обзор универсальных наушников для меломанов и спортсменов

Jabra Elite 75t - это полностью беспроводные наушники, которые не похожи на трендовые наушники с "ножкой". Затычки имеют эргономичную форму, что позволяет им практически полностью укладываться в ушную раковину.

Кроме того, Jabra не стала использовать сенсорное управление, оставив физические кнопки. Мне показалось, что такое решение - оптимально. Во-первых, нажатие более явное и тактильно ощущаемое. Во-вторых, нет случайных нажатий, как случалось с другими "ушами", которые во время пробежки реагировали на мокрый от дождя бафф, самостоятельно включая и выключая шумоподавление.

Эргономичный дизайн Elite 75t дополнен разного размера амбушюрами из силикона. Для лучшей и надежной посадки достаточно подобрать оптимальный размер. Также это позволяет добиться пассивной шумоизоляции. Мне, правда, не повезло - из коробки достался бракованный амбушюр, порванный по канту, которым он крепится к динамику. Что ж, бывает...

Внутри каждого наушника установлен 6-мм драйвер. Чтобы наслаждаться всеми нюансами музыки, нужно обновить прошивку. Для этого есть специальное приложение Jabra Sound+, которое можно использовать и для персонализации наушников: настроить управление, выбрать эквалайзер и даже настроить индивидуальное звучание для каждого из наушников. Еще одна фича в приложении - возможность отследить местоположение наушников. Мало ли что.

Jabra Elite 75t поддерживают стандарт Bluetooth 5.0, который обеспечивает надежное соединение с устройствами; кроме того, есть возможность подключения к двум устройствам одновременно. Среди доступных профилей: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SPP.

Для разговоров и шумодава в наушниках используются четыре микрофона, которые улавливают посторонние шумы, а процессор отсекает их. Собеседников во время телефонного разговора слышно хорошо, владельца - тоже.

Что касается шумоподавления, то есть две его разновидности. Режим HearThrough позволяет слушать музыку и слышать то, что происходит вокруг. Удобно, когда маршрут пробежки проходит по улицам или рядом с проезжей частью. А есть режим активного шумоподавления ANC подходит для того, чтобы полностью погрузиться в музыку или аудиокнигу.

Работают наушники Jabra Elite 75t до 5,5 часов, а зарядный чехол продлевает работу до 24 часов. У меня сложилось впечатление, что за неделю активного использования на пробежках и тестирования устройства дома я заряжал наушники всего один раз. Заряжается чехол (и наушники в нем) довольно быстро; кстати, производитель заявляет поддержку беспроводной зарядки стандарта Qi - правда, как это работает, проверить возможности не было, под рукой не оказалось такой зарядки.

В целом наушники производят приятное впечатление. Jabra Elite 75t вполне универсальное устройство - они подойдут и для повседневного использования, и для занятий спортом. Надежная посадка наушников, супер малый вес (всего 5,5 г каждый) и защита от влаги и пыли по стандарту IP55 как раз и делают их подходящими компаньонами для активных физических занятий. Кстати, если бы инженеры добавили еще и кардимонитор (как в Jabra Elite Sport), то устройство было бы вообще идеальны для бегунов.

Jabra Elite 75t уже продаются и доступны в двух цветовых решениях - черном и титановом черном (с кнопками под "титан"). Средняя цена устройства - 10 тысяч рублей, и свои деньги "уши" определенно хороши.

Если говорить о конкурентах Jabra Elite 75t, то можно выделить Honor Magic Earbuds или OPPO Enco W51. Это модели с хорошим звуком и также универсальны в использовании. От героя обзора они отличаются сенсорным управлением и дизайном - у них есть "ножка".