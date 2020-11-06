Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев представил коллективу Мосгорсуда нового руководителя - Михаила Птицына.

Птицын был назначен указом президента на должность председателя Московского городского суда на шестилетний срок. Представляя нового главу столичного судейского корпуса, Вячеслав Лебедев напомнил, что суды Москвы осуществляют правосудие с высокой нагрузкой, и при этом рассматриваемые дела вызывают повышенный интерес в обществе.

"Убежден в том, что системная и последовательная работа судей и работников аппаратов судов Москвы, направленная на повышение эффективности правосудия, позволит обеспечить судебную защиту прав граждан и бизнеса", - подчеркнул председатель ВС РФ.

В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин заметил, что от того, как городской суд работает, во многом зависит спокойствие и уверенность горожан в завтрашнем дне, функционирование всех государственных институтов, развитие, стабильность, уверенность в будущем.

Михаил Птицын заявил, что для него большая честь работать в коллективе самого большого суда в России, суда со своей богатой историей, традициями, с высокопрофессиональным судейским корпусом, с новыми информационными технологиями. В то же время он признался, что любой процесс смены руководителя - это волнительный процесс как для коллектива, так и для него самого тоже.

"Давайте будем работать спокойно, качественно, выполняя те задачи, которые возложены на судебную систему страны, и сохраняя, приумножая те традиции, которые были заложены предыдущими поколениями", - подытожил новый председатель Мосгорсуда.

Михаил Птицын сменил на посту председателя столичного суда Ольгу Егорову, которая возглавляла Мосгорсуд на протяжении без малого 20 лет.