Москвичей ожидают град и снег

Пятница в столичном регионе пройдет при переменной облачности, временами будет идти дождь с градом. Во вторник в регион придет снег. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Не по сезону теплая погода простоит в столичном регионе до конца недели. Вплоть до воскресенья температура воздуха будет выше нормы на 5-6 градусов, днем около +9...+10. В субботу дождей не ожидается, а в воскресенье возможны сильные осадки, после которых температура воздуха начнет падать.

- Похолодание начнется с понедельника, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Днем воздух будет прогреваться до +4..+5 градусов. Первые ночные заморозки возможны во вторник и среду. В эти сутки не исключен снег с дождем, температура может опуститься до -4 градусов.