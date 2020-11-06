Обсерватор в Царицыно примет детей в случае госпитализации родителей с COVID-19

Обсервационный центр в Царицыно примет детей и молодых людей с инвалидностью в случае госпитализации родителей с COVID-19. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице работает обсерватор, который принимает детей с инвалидностью и без инвалидности в случае госпитализации с COVID-19 родителей или опекунов. Он открыт на базе Центра реабилитации инвалидов "Царицыно". Кроме того, в обсерваторе готовы принять семьи с детьми, если у них выявлен коронавирус и нет возможности находиться на самоизоляции дома. Заммэра рассказала:

- В Москве мы создаем все условия, чтобы маломобильные граждане даже в пандемию не оставались без поддержки. Дети и молодые люди с инвалидностью, заболевшие коронавирусом и нуждающиеся в изоляции вне дома, могут находиться в обсервационном центре в Царицыно, в том числе с одним из родителей. Этот центр также может принять детей, за которыми некому присмотреть после госпитализации родителей или опекунов с коронавирусной инфекцией. Есть возможность и семейного размещения гостей, например, мамы с ребенком в отдельной палате под присмотром высококвалифицированных специалистов.

Напомним, до пандемии учреждение специализировалось на комплексной реабилитации совершеннолетних москвичей, в основном с диагнозом ДЦП. Сейчас бригады службы мобильной реабилитации центра оказывают необходимые услуги людям с инвалидностью на дому, а само учреждение временно перепрофилировано под обсерватор. За ребенком или молодым человеком с инвалидностью чаще всего ухаживают родители или опекуны. В ситуации, если их госпитализируют, маломобильный человек остается без необходимой помощи. В таком случае, по согласию родителей, ребенка может принять обсервационное пространство на базе Центра реабилитации инвалидов "Царицыно", где профессиональные специалисты позаботятся о нем.

При необходимости гостям выдадут сменную пижаму, обувь, а также гигиенические принадлежности и полотенца. Для поступающих с детьми в центре предусмотрены раскраски, карандаши, фломастеры, книги.

Размещение очень удобное: в палатах по 2 кровати, есть рабочее место, душевая с туалетом, бесплатный Wi-Fi. Питание - пятиразовое, а всю еду приносят в одноразовой посуде, которая после использования собирается в мешки для опасных отходов и утилизируется. Если гостю обсервационного центра по медицинским показаниям будет необходимо специальное питание, руководство центра обязательно рассмотрит такой запрос.

Каждый гость может взять с собой телефон, планшет, компьютер, книги, косметические принадлежности, а дети − любимые игрушки, которые предварительно дезинфицируются. Сейчас в обсервационном центре "Царицыно" проживают 32 человека, среди них 9 семей.