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06.11.2020 09:58
Рубрика: Происшествия

Под Смоленском при пожаре погибли пятеро детей и двое взрослых

Текст: Елена Шулепова

В городе Ельня Смоленской области в частном доме погибла многодетная семья. При разборе завалов были обнаружены тела пятерых детей, старшему из которых 11 лет, сообщили в СУ СК РФ по региону.

В Сибири трое детей и двое взрослых погибли при пожаре

Пожар произошел около полуночи в частном доме на улице Большая Калужская. Когда прибыли пожарные, весь дом был в огне. Ситуация осложнялась тем, что ближайший источник воды для тушения пожара находится в километре от места ЧП, уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС.

После ликвидации возгорания при разборе завалов были обнаружены тела семерых человек - двух взрослых и пятерых детей. Выжил только 27-летний отец семейства: с ожогами спины он доставлен в местную больницу.

Личности всех погибших установлены, сообщили в СК. Семья характеризуется положительно. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники отдела криминалистики. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". После окончания осмотра месте ЧП будут назначены необходимые экспертизы, в ходе предварительного следствия будут изучены условия жизни и воспитания детей.

Для установление причин возгорания прибыли также дознаватели госпжнадзора и специалисты испытательной пожарной лаборатории. К месту трагедии выехали психологи ГУ МЧС России по Смоленской области.

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