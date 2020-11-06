Ракова: В московских клиниках находятся около 180 детей

Около 10 процентов заболевших коронавирусом в Москве составляют дети. Об этом сообщила в интервью ТАСС заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Подтвердив в очередной раз, что дети в большинстве болеют, к счастью, не так тяжело, как взрослые, она заострила внимание на том, что это не значит, что нет ни одного ребенка, переболевшего тяжело. За все время пандемии переболели коронавирусом около 45 тыс. человек.

Причем, около 10% из них проходили лечение в больницах: "Эти цифры в общем числе заболевших минимальны, но они говорят нам о том, что у детей тоже есть серьезный риск заболевания". Сейчас в московских клиниках находится, по данным заммэра, около 180 детей, из них 11 - в реанимации.