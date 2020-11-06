Сергунина: Волонтеров в Москве стало больше на 15 тысяч

Ряды добровольцев в столице пополнились на 15,5 тысячи человек. Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в базе ресурсного центра "Мосволонтер" зарегистрированы более 97,5 тысячи волонтеров. Она рассказала:

- Добровольческое движение в нашем городе окрепло и зарекомендовало себя настолько, что у желающих помогать есть множество вариантов, где приложить свои способности. Волонтеры занимаются самыми разными направлениями, выбирая сферы, которые им ближе, в которых им интересно развиваться или делиться опытом. Они участвуют в организации культурных, спортивных и других мероприятий, помогают благотворительным фондам, поддерживают социальные и патриотические программы. Численность добровольческого актива Москвы уже приближается к 100 тысячам человек.

Московские волонтеры активно участвуют во всероссийской акции #МыВместе. Добровольцы-медики ассистируют в поликлиниках и больницах, медиаволонтеры оказывают информационную поддержку некоммерческим организациям.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова отметила: "Пандемия внесла серьезные изменения в нашу жизнь. Но одновременно этот вызов показал, как много неравнодушных людей, готовых помогать городу, поддерживать других, живет в Москве".

Для волонтеров столицы ежегодно проводится конкурс "Доброволец Москвы", где представляют лучшие добровольческие практики и популяризируют идеи добрых дел. В этом году в нем примут участие более 7,4 тысячи человек. "Доброволец Москвы" не первый год становится крупнейшей площадкой столицы для общения волонтеров, активного обучения и обмена опытом.

Узнать больше о добровольчестве и деятельности ресурсного центра "Мосволонтер" можно на официальном сайте mosvolonter.ru.