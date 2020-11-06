Силы ОДКБ 11 и 12 ноября проведут тренировку в Подмосковье

"В период с 11 по 12 ноября 2020 года на территории Российской Федерации состоится командно-штабная тренировка с командованием коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе объединенного штаба организации.

По словам пресс-секретаря объединенного штаба ОДКБ Владислава Щегриковича, цель мероприятия, которое пройдет под руководством начальника штаба организации генерал-полковника Анатолия Сидорова, - опробование работы перспективной структуры пункта управления КСОР ОДКБ.

Тренировка впервые состоится на базе 38-й гвардейской бригады управления Воздушно-десантных войск, дислоцированной в Московской области.

Помимо военных из России в ней планируется участие военнослужащих оборонных ведомств Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана.