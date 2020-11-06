Собянин и Белозеров обсудили планы открытия МЦД-3 и МЦД-4

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров обсудили в ходе селекторного совещания вопросы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ).

В конце этого и начале следующего года должны завершить реализацию ряда крупных проектов развития инфраструктуры ЦТУ. В частности, планируется открыть новый вокзал Ховрино - на МЦД-3, а также закончить реконструкцию существующих станций Подольск (МЦД-2), Крекшино (перспективного МЦД-4) и Баковка (МЦД-1).

Помимо этого, в планах города и железнодорожников открытие второго главного пути на участке "Реутов - Балашиха" и увеличение количества пригородных поездов на Горьковском направлении (МЦД-4) до 16 пар. Это позволит сократить интервал движения с 4,3 до 3,8 минут в час пик. Интервал движения в сторону Балашихи будет сокращен в два раза - с 60 до 30 минут.

До конца года полностью завершат обновление подвижного состава МЦД-1.