Новости

Актер из "Бумера" и "Вора" Михаил Бурлаков угрожал взорвать банк 16:25
Собянин и Белозеров обсудили планы открытия МЦД-3 и МЦД-4 16:24
В Москве занято 70 процентов коек для пациентов с коронавирусом 16:16
Ракова: В московских клиниках находятся около 180 детей 16:12
Алла Пугачева попрощалась с Михаилом Жванецким 16:12
Путин выделил почти 150 млн рублей на корм цирковым животным 16:05
Ракова: Власти Москвы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной 15:55
"Единая Россия" подготовит проект закона о занятости населения 15:52
Группа "Мумий Тролль" представила клип на песню "Космические силы" 15:50
Путин получил в подарок от Памфиловой фотоальбом о выборах 1946 года 15:50
Умер Михаил Жванецкий 15:41
В возрасте 86 лет умер сатирик Михаил Жванецкий 15:41
ЕС продлил санкции против Турции за "незаконные" действий в Средиземноморье 15:40
В Беларуси с 1 декабря вырастут трудовые пенсии 15:36
Памфилова предложила развести по срокам учебу и выборы 15:31
Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в Москве через неделю 15:22
Композитор Фаустас Латенас умер от остановки сердца на самоизоляции 15:14
Министр обороны Болгарии назвал предательством компромисс в споре со Скопье 15:08
Ассистент судьи на матче ЦСКА - "Ростов" заменен после теста COVID-19 14:59
Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус 14:55
Вооруженного мужчину задержали в школе нидерландской принцессы в Гааге 14:50
В Дании выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок человеку 14:26
В Подмосковье налетчики ограбили завод на более чем 4 миллиона рублей 14:26
Следователи озвучили возможную причину ДТП с грузовиком и поездом в Подмосковье 14:17
Вирусолог сообщил, когда Россия выйдет на плато по COVID-19 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 16:24
Рубрика: Власть

Собянин и Белозеров обсудили планы открытия МЦД-3 и МЦД-4

Текст: Любовь Проценко

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров обсудили в ходе селекторного совещания вопросы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ).

Фото: Сергей Михеев/РГ
Станции МЦД превращаются в современные мини-вокзалы

В конце этого и начале следующего года должны завершить реализацию ряда крупных проектов развития инфраструктуры ЦТУ. В частности, планируется открыть новый вокзал Ховрино - на МЦД-3, а также закончить реконструкцию существующих станций Подольск (МЦД-2), Крекшино (перспективного МЦД-4) и Баковка (МЦД-1).

Помимо этого, в планах города и железнодорожников открытие второго главного пути на участке "Реутов - Балашиха" и увеличение количества пригородных поездов на Горьковском направлении (МЦД-4) до 16 пар. Это позволит сократить интервал движения с 4,3 до 3,8 минут в час пик. Интервал движения в сторону Балашихи будет сокращен в два раза - с 60 до 30 минут.

До конца года полностью завершат обновление подвижного состава МЦД-1.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Мэр Москвы Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва МЦД: Новый общественный транспорт Московского региона

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус
Закон об "удаленке" планируется принять до конца ноября
Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
За сутки в России подтверждено 20 582 случая COVID-19 в 85 регионах
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части