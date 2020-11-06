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06.11.2020 21:16
Рубрика: Экономика

"Спутник V" для вакцинации групп риска поступит в Москву

Текст: Ольга Игнатова

Партия первой отечественной вакцины от коронавирусной инфекции предназначена для вакцинации в Москве людей из групп риска, а не для массовой вакцинации. Это "Российской газете" подтвердили в Минздраве.

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Речь идёт прежде всего о медицинских работниках. Ранее директор разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал агентству "Интерфакс", что первая партия вакцины от коронавируса будет поставлена в Москву и регионы для массовой вакцинации. Произойдет это уже в эти выходные.

По словам Гинцбурга, это будет небольшая партия, порядка шести тысяч единиц препарата. А на следующей неделе может быть поставлена одна серия в 30 тысяч доз и другая в 40 тысяч. "Процентов 40 уйдет в Москву, оставшиеся 60 - в регионы", - пояснил Гинцбург. По его словам, в Московской области готовятся открыть пункты для массовой вакцинации.

В регионах Экономика Отрасли Фарминдустрия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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