"Спутник V" для вакцинации групп риска поступит в Москву

Партия первой отечественной вакцины от коронавирусной инфекции предназначена для вакцинации в Москве людей из групп риска, а не для массовой вакцинации. Это "Российской газете" подтвердили в Минздраве.

Речь идёт прежде всего о медицинских работниках. Ранее директор разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал агентству "Интерфакс", что первая партия вакцины от коронавируса будет поставлена в Москву и регионы для массовой вакцинации. Произойдет это уже в эти выходные.

По словам Гинцбурга, это будет небольшая партия, порядка шести тысяч единиц препарата. А на следующей неделе может быть поставлена одна серия в 30 тысяч доз и другая в 40 тысяч. "Процентов 40 уйдет в Москву, оставшиеся 60 - в регионы", - пояснил Гинцбург. По его словам, в Московской области готовятся открыть пункты для массовой вакцинации.